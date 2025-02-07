Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка Укринформу. В WSJ вышла статья, где говорится, что Украине нужно значительно больше солдат, чтобы остановить продвижение россиян.

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Мобилизация в России не покрывает потерь, но у врага есть ресурс

По словам Ивана Гаврилюка, Путин привлекает заключенных, жителей временно оккупированных территорий, солдат из Северной Кореи и наемников из многих стран мира.

В 2024 году в российскую армию на контракт набрали не менее 427 тысяч военнослужащих. То есть ежемесячно армия России пополнялась примерно на 36 тысяч военных. А в течение последнего квартала 2024 года и января 2025 года агрессор ежемесячно терял более 40 тысяч солдат на поле боя в Украине. То есть российская армия – в минусе, если не учитывать наемников, солдат из Северной Кореи,

– сказал он.

Но россияне имеют огромный мобилизационный ресурс внутри страны. Многие идут в армию, и здесь работают и финансовый стимул, и пропаганда.

Фактически мобилизация в России переведена на контрактную форму.

"Россия перешла на военные рельсы, она мобилизовала всю свою экономику, создала рамку для информирования и зомбирования своего населения, и эта рамка на сегодня очень эффективна. Здесь нужна огромная работа всего мирового сообщества на политическом, дипломатическом уровне", – подчеркнул Иван Гаврилюк.

Если цивилизованный мир будет нерешительным и слабым, он не сможет противодействовать России. И Москва непременно попытается этим воспользоваться – как в информационном пространстве и на дипломатическом уровне, так и на поле боя.