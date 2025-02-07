Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Какова роль БПЛА на фронте

В издании отметили, что Украина смогла компенсировать недостаток пехоты с помощью БПЛА.

Когда российские солдаты продвигаются к украинским позициям, на них направляются взрывоопасные беспилотники, а большие дроны сбрасывают на них бомбы. Пехота открывает огонь только тогда, когда случайному российскому солдату удается проскочить мимо беспилотных летательных аппаратов,

– говорится в статье.

В некоторых сельских районах украинские пилоты БПЛА могут фактически самостоятельно обеспечить оборону линии фронта.

Командир батальона, старший лейтенант "Мунин", рассказал, что благодаря увеличению количества беспилотников его подразделение смогло уменьшить давление на пехоту. Если год назад его команда запускала до 15 FPV-дронов в день, то сейчас это количество выросло до 60 в обычные дни. Также многие беспилотники оснащены тепловизорами, что позволяет эффективно выявлять российские атаки даже ночью.

"Мунин" отметил, что у россиян "неограниченные человеческие ресурсы", и они продолжают отправлять небольшие группы солдат, которые имеют больше шансов пройти мимо украинских дронов.

Иногда российские РЭБы сбивают украинские беспилотники. В дождливые или туманные дни большинство дронов не могут летать, что дает российским войскам шанс на наступления с помощью бронетехники. Кроме того, с приходом весны и появлением листьев на деревьях будет сложнее обнаруживать российскую пехоту с помощью беспилотников.

Как россияне используют БПЛА

У россиян также есть собственная армия беспилотников. Медик, работающий в районе Покровска, рассказал, что около 70% украинских потерь в этом регионе вызваны ударами дронов.

В издании отметили, что на открытой местности беспилотники могут без проблем обнаруживать российских пехотинцев, пытающихся продвинуться вперед. Однако в городских и сельских районах вокруг Покровска, где есть много зданий, пехота незаменима, поскольку россияне там могут спрятаться от дронов.

Могут ли БПЛА полностью заменить пехоту

Военные отмечают, что беспилотники не могут полностью заменить людей.

Они могут сорвать атаку противника, но не остановить ее полностью,

– объяснил командир батальона.

Он также добавил, что без беспилотников ситуация была бы значительно сложнее.

Сейчас российские войска имеют преимущество в численности на фронте – примерно 10 к 1, сообщают бойцы. Однако увеличение количества беспилотников и небольшой приток новых солдат позволяют продолжать борьбу против российского наступления.

Командир одной из бригад сказал, что российская армия примерно в 10 раз превосходит украинские силы по численности, хоть оккупанты несут тяжелые потери – соотношение достигает 7 к 1 в пользу ВСУ.

Командиры вблизи Покровска также говорят о проблеме с качеством подкреплений: большинство новоприбывших – это недавние призывники в возрасте 40-50 лет, которые не имеют мотивации для борьбы.

По их словам, некоторые из них бросают свои позиции или отказываются идти в окопы первой линии. Один командир бригады отметил, что 30 бойцов, подобных тем, что были в начале войны, были бы эффективнее, чем 100 новоприбывших.