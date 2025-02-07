Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка для "Укринформ". Он обратил внимание на изменение тактики боевых действий и потери российской армии.

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Массированные удары авиацией и наступательная тактика врага

По его словам, самая высокая наступательная активность врага фиксировалась в декабре 2024 года, когда за сутки случалось более 250 боевых столкновений. Абсолютный рекорд – 292 столкновения – был зафиксирован 15 декабря.

Гаврилюк отметил, что российская авиация ежедневно сбрасывает на позиции украинских войск и прифронтовые города около 100 управляемых авиационных бомб. Почти половина этих ударов направлена на Курщину, что является частью стратегии врага по вытеснению украинских сил. Всего за 2024 год оккупанты сбросили около 40 тысяч КАБов.

Огромные потери армии России

Несмотря на активные штурмы, российская армия несет потери. В январе 2025 года было ликвидировано 48 240 оккупантов, а в декабре – рекордные 48 670 военных.

России не удалось достичь стратегической цели ни на одном из участков фронта, несмотря на безумное давление, преимущество в личном составе, численное преимущество в вооружении и доминирование в небе,

– подчеркнул Гаврилюк.

Ситуация на фронте остается напряженной, но украинские Силы обороны продолжают наносить врагу значительные потери и сдерживают агрессора.

