Про це розповідає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка для "Укрінформ". Він звернув увагу на зміну тактики бойових дій та втрати російської армії.

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Масовані удари авіацією та наступальна тактика ворога

За його словами, найвища наступальна активність ворога фіксувалася в грудні 2024 року, коли за добу траплялося понад 250 бойових зіткнень. Абсолютний рекорд – 292 зіткнення – був зафіксований 15 грудня.

Гаврилюк зазначив, що російська авіація щоденно скидає на позиції українських військ та прифронтові міста близько 100 керованих авіаційних бомб. Майже половина цих ударів спрямована на Курщину, що є частиною стратегії ворога з витіснення українських сил. Загалом за 2024 рік окупанти скинули близько 40 тисяч КАБів.

Величезні втрати армії Росії

Попри активні штурми, російська армія зазнає втрати. У січні 2025 року було ліквідовано 48 240 окупантів, а у грудні – рекордні 48 670 військових.

Росії не вдалося досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту, попри шалений тиск, перевагу в особовому складі, чисельну перевагу в озброєнні та домінування в небі,

– наголосив Гаврилюк.

Ситуація на фронті залишається напруженою, але українські Сили оборони продовжують завдавати ворогу значних втрат і стримують агресора.

