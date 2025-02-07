Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Скільки Україні потрібно солдатів, щоб зупинити росіян

Один із командирів піхотного взводу розповів, що минулої весни через інтенсивні бої українська армія на Покровському напрямку змушена була постійно відступати.

Зараз, за його словами, російські війська чисельно перевершують українські сили приблизно вдесятеро. Попри це, окупанти зазнають значних втрат.

На кожного пораненого чи вбитого українського солдата росіяни несуть щонайменше сім втрат, але додав, що Києву потрібно в 10 разів більше військ, щоб повністю зупинити московські війська, - йдеться у статті.

Видання, посилаючись на слова фронтового медика, який працює в районі Покровська, зазначає, що близько 70% втрат українських військових спричинені атаками російських дронів.

Українські військові також активно застосовують дрони. Вони допомагають зривати часті російські штурми, проте не можуть повністю зупинити просочування ворожої піхоти в щільну забудову Донеччини.

Командир піхотного взводу розповів, що у відкритих полях безпілотникам відносно легко виявити російських піхотинців, які намагаються просунутися вперед. Але в містах і селах навколо Покровська, де є більше будівель, де росіяни можуть сховатися від БпЛА, піхота незамінна.