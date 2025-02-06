Росія намагається просуватись на Харківщині, але для того, щоб захопити Куп'янськ потрібно перетнути річку Оскіл. Про це пише 24 Канал із посиланням на Forbes.

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Росіяни готуються до наступу

Ворог має певні успіхи. Зокрема, кілька тижнів тому росіяни перетнули річку і захопили село Новомлинськ, на північ від Куп'янська. Далі вони, ймовірно, спробують розширити цей плацдарм, щоб побудувати переправу через Оскіл.

У Forbes також припустили, що зусилля з наведення мостів можуть перетворитися на перегони. Мовиться про те, що коли російські інженери зводять понтонні мости, українські Повітряні сили руйнують плавучі прольоти.

У виданні також вважають, що російські війська готуються до прямого наступу на місто. Росіяни нарощують там сили.

Масштаби цього нарощування вказують на те, що забезпечення безпеки Куп'янська є високопріоритетним завданням для російського військового командування,

– мовиться в матеріалі.

У виданні занепокоєні ситуацією та заявили, що найближчим часом вона може погіршитись.