Россия пытается продвигаться на Харьковщине, но для того, чтобы захватить Купянск нужно пересечь реку Оскол. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Россияне готовятся к наступлению

Враг имеет определенные успехи. В частности, несколько недель назад россияне пересекли реку и захватили село Новомлинск, к северу от Купянска. Далее они, вероятно, попытаются расширить этот плацдарм, чтобы построить переправу через Оскол.

В Forbes также предположили, что усилия по наведению мостов могут превратиться в гонки. Говорится о том, что когда российские инженеры возводят понтонные мосты, украинские Воздушные силы разрушают плавучие пролеты.

В издании также считают, что российские войска готовятся к прямому наступлению на город. Россияне наращивают там силы.

Масштабы этого наращивания указывают на то, что обеспечение безопасности Купянска является высокоприоритетной задачей для российского военного командования,

– говорится в материале.

В издании обеспокоены ситуацией и заявили, что в ближайшее время она может ухудшиться.