Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка Укрінформу. У WSJ вийшла стаття, де мовиться, що Україні потрібно значно більше солдатів, щоб зупинити просування росіян.

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Мобілізація в Росії не покриває втрат, але ворог має ресурс

За словами Івана Гаврилюка, Путін залучає ув'язнених, мешканців тимчасово окупованих територій, солдатів із Північної Кореї і найманців з багатьох країн світу.

У 2024 році до російської армії на контракт набрали щонайменше 427 тисяч військовослужбовців. Тобто щомісяця армія Росії поповнювалась приблизно на 36 тисяч військових. А впродовж останнього кварталу 2024 року та січня 2025 року агресор щомісяця втрачав понад 40 тисяч солдатів на полі бою в Україні. Тобто російська армія – у мінусі, якщо не враховувати найманців, солдатів із Північної Кореї…

– сказав він.

Але росіяни мають величезний мобілізаційний ресурс усередині країни. Багато хто іде в армію, і тут працюють і фінансовий стимул, і пропаганда.

Фактично мобілізація в Росії переведена на контрактну форму.

"Росія перейшла на військові рейки, вона мобілізувала всю свою економіку, створила рамку для інформування і зомбування свого населення, і ця рамка на сьогодні дуже ефективна. Тут потрібна величезна робота всієї світової спільноти на політичному, дипломатичному рівні", – наголосив Іван Гаврилюк.

Якщо цивілізований світ буде нерішучим і слабким, він не зможе протидіяти Росії. І Москва неодмінно спробує цим скористатись – як в інформаційному просторі та на дипломатичному рівні, так і на полі бою.