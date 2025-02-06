Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк озвучив 24 Каналу думку, що такі заяви демонструють низький рівень інтелекту окремо взятих політиків.

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Російські "боти"

Подоляк розповів, що Джорджеску – це не міфічний кандидат, який закохав у себе пів Румунії тощо. Це технологічний кандидат через ТікТок, на якого ніхто не звертав увагу, бо інші дискусії були. За ним стояло 2 російські компанії, які активно використовували механізми соціальних мереж, механізми ТікТок.

Це, до речі, говорить про неналежну оцінку спроможності Росії працювати через певні технологічні засоби на території Європи та впливати на виборчі процеси. Це крім прямої чи опосередкованої пропаганди, в яку Росія вкладається,

– зазначив радник голови Офісу Президента України.

За його словами, Росія розуміє внутрішні проблеми країн і масштабує їх. Так само й в Україні. Внутрішні проблеми, які тригерять суспільство та дозволяють створювати конфліктності. Нині вони використовували технологічні можливості ТікТоку, щоб накрутити Джорджеску.

Природа дивних заяв

Радник голови Офісу Президента України додав, що заяви про те, що на території тих чи інших країн раніше щось існувало – настільки примітевно, що незрозуміло, як ці люди досі вважаються політиками. Є дуже прості юридичні моменти, як от зафіксовані суверенні кордони країн.

"Країни утворюються постійно. Розпався СРСР у 1991 році, виникла певна кількість додаткових країн. Вони зайшли в ООН, як повноцінні суверенні держави, де є демарковані кордони, юридичні суб'єктності тощо. Так само розпалась Югославія, визнані країни в Африці тощо", – зазначив Подоляк.

Як він зауважив, загадка, як можна говорити про те, що було 500 років тому. Тоді питання, а де була Росія 500 років тому, де була Румунія, Австрія, Угорщина, Річ Посполита, Велике Князівство Литовське. Тоді були такі державні утворення, й говорити у 2025 році про неіснування країн 50 років тому – це потік інфантильності.