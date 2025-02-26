Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW. Северокорейцев пригласила правящая партия "Единая Россия" на фоне сообщений о том, что КНДР может поставлять России больше ресурсов.

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Что известно о сотрудничестве

Директор российского департамента консульской службы МИД Андрей Климов и посол Северной Кореи в России Син Хонг Чоль встретились с "высокопоставленной северокорейской делегацией", в частности, с членом политбюро Ри Хи Йонгом.

Институт изучения войны наводит данные южнокорейского СМИ Korea JoongAng Daily. Накануне, 24 февраля, оно сообщило о коммерческих спутниковых снимках северокорейского порта Расон, что вблизи границы с Китаем и Россией.

На них видно 110-метровое судно, заходящее и выходящее из порта, а также линию контейнеров длиной около 100 метров на пирсе рядом с пришвартованным кораблем.

Он прибыл на внутреннюю сторону причала Расона 20 февраля и переместился на внешнюю сторону 21 февраля. Это указывает на то, что судно сначала разгрузило контейнеры, а затем загрузило новые перед отплытием.

К слову, в ISW сообщали о вероятном использовании КНДР порта Расон для передачи боеприпасов в российский Владивосток еще в ноябре 2023 года.

Напомним, аналитики Института изучения войны утверждают, что половина снарядов, которые россияне используют на фронте, являются северокорейскими. Более того, они подтверждают усиление сотрудничества Кремля с Пхеньяном, а также Тегераном.