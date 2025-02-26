Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ISW. Північнокорейців запросила панівна партія "Єдина Росія" на тлі повідомлень про те, що КНДР може постачати Росії більше ресурсів.

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Що відомо про співпрацю

Директор російського департаменту консульської служби МЗС Андрєй Клімов і посол Північної Кореї в Росії Сін Хонг Чоль зустрілися з "високопоставленою північнокорейською делегацією", зокрема, з членом політбюро Рі Хі Йонгом.

Інститут вивчення війни наводить дані південнокорейського ЗМІ Korea JoongAng Daily. Напередодні, 24 лютого, воно повідомило про комерційні супутникові знімки північнокорейського порту Расон, що поблизу кордону з Китаєм і Росією.

На них видно 110-метрове судно, що заходить і виходить з порту, а також лінію контейнерів довжиною близько 100 метрів на пірсі поруч із пришвартованим кораблем.

Він прибув на внутрішню сторону причалу Расона 20 лютого і перемістився на зовнішню сторону 21 лютого. Це вказує на те, що судно спершу розвантажило контейнери, а потім завантажило нові перед відплиттям.

До слова, в ISW повідомляли про ймовірне використання КНДР порту Расон для передачі боєприпасів до російського Владивостока ще в листопаді 2023 року.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що половина снарядів, які росіяни використовують на фронті, є північнокорейськими. Ба більше, вони підтверджують посилення співпраці Кремля з Пхеньяном, а також Тегераном.