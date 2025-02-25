В ISW показали зміни на фронті на своїх картах. 24 Канал публікує їх та основні висновки американських аналітиків.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 25 лютого

Російські війська просунулися в Курській області та атакували біля кордону на північному сході Сумської області біля Журавки. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 лютого, показують, що вони пройшли в західній Лебедівці.

області та атакували біля кордону на північному сході області біля Журавки. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 лютого, показують, що вони пройшли в західній Лебедівці. 24 лютого російські війська продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просувалися – ні в районі Вовчанська, ні на Куп'янськ, Лиман чи Борову. На Сіверському напрямку також підтверджених просувань не було.

напрямку, але не просувалися – ні в районі Вовчанська, ні на Куп'янськ, Лиман чи Борову. На напрямку також підтверджених просувань не було. Російські війська просунулися в напрямку на Часів Яр . Геолокаційні кадри, опубліковані 24 лютого, показують, що вони пройшли вздовж траси Т-0504 Часів Яр – Костянтинівка на схід від Часового Яру.

. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 лютого, показують, що вони пройшли вздовж траси Т-0504 Часів Яр – Костянтинівка на схід від Часового Яру. На Торецькому напрямку росіяни не просунулися, але змогли це зробити на Покровському. Геолокаційні кадри засвідчили, що це сталося на північ від Шевченка, що на південний захід від Покровська, вздовж траси Т-0515 Покровськ – Андріївка.

Бойові дії в Україні та Росії за 24 лютого / Карти ISW

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На Курахівському напрямку просувань не було, але вони сталися в районі Великої Новосілки . Геолокаційні кадри показують, що росіяни пройшли на північний захід від Времівки, що на захід від міста.

напрямку просувань не було, але вони сталися в районі . Геолокаційні кадри показують, що росіяни пройшли на північний захід від Времівки, що на захід від міста. На заході Запорізької області окупанти не просувалися. 24 лютого вони продовжували наступ на Херсонському напрямку, зокрема в бік Садового на схід від Херсона на правому березі, але також не просунулися.

Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зауважив, що російські війська просунулися в Курській області, поблизу Часового Яру, Покровська та Великої Новосілки. Щодо просувань Сил оборони України інформації у звіті аналітиків не було.