В ISW показали зміни на фронті на своїх картах. 24 Канал публікує їх та основні висновки американських аналітиків.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 25 лютого
- Російські війська просунулися в Курській області та атакували біля кордону на північному сході Сумської області біля Журавки. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 лютого, показують, що вони пройшли в західній Лебедівці.
- 24 лютого російські війська продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просувалися – ні в районі Вовчанська, ні на Куп'янськ, Лиман чи Борову. На Сіверському напрямку також підтверджених просувань не було.
- Російські війська просунулися в напрямку на Часів Яр. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 лютого, показують, що вони пройшли вздовж траси Т-0504 Часів Яр – Костянтинівка на схід від Часового Яру.
- На Торецькому напрямку росіяни не просунулися, але змогли це зробити на Покровському. Геолокаційні кадри засвідчили, що це сталося на північ від Шевченка, що на південний захід від Покровська, вздовж траси Т-0515 Покровськ – Андріївка.
Бойові дії в Україні та Росії за 24 лютого / Карти ISW
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- На Курахівському напрямку просувань не було, але вони сталися в районі Великої Новосілки. Геолокаційні кадри показують, що росіяни пройшли на північний захід від Времівки, що на захід від міста.
- На заході Запорізької області окупанти не просувалися. 24 лютого вони продовжували наступ на Херсонському напрямку, зокрема в бік Садового на схід від Херсона на правому березі, але також не просунулися.