В ISW показали изменения на фронте на своих картах. 24 Канал публикует их и основные выводы американских аналитиков.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 25 февраля

Российские войска продвинулись в Курской области и атаковали возле границы на северо-востоке Сумской области возле Журавки. Геолокационные кадры, опубликованные 23 февраля, показывают, что они прошли в западной Лебедевке.

области и атаковали возле границы на северо-востоке области возле Журавки. Геолокационные кадры, опубликованные 23 февраля, показывают, что они прошли в западной Лебедевке. 24 февраля российские войска продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвигались – ни в районе Волчанска, ни на Купянск, Лиман или Боровую. На Северском направлении также подтвержденных продвижений не было.

направлении, но не продвигались – ни в районе Волчанска, ни на Купянск, Лиман или Боровую. На направлении также подтвержденных продвижений не было. Российские войска продвинулись в направлении на Часов Яр . Геолокационные кадры, опубликованные 24 февраля, показывают, что они прошли вдоль трассы Т-0504 Часов Яр – Константиновка к востоку от Часового Яра.

. Геолокационные кадры, опубликованные 24 февраля, показывают, что они прошли вдоль трассы Т-0504 Часов Яр – Константиновка к востоку от Часового Яра. На Торецком направлении россияне не продвинулись, но смогли это сделать на Покровском. Геолокационные кадры показали, что это произошло к северу от Шевченко, что на юго-запад от Покровска, вдоль трассы Т-0515 Покровск – Андреевка.

Боевые действия в Украине и России за 24 февраля / Карты ISW

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На Кураховском направлении продвижений не было, но они произошли в районе Великой Новоселки . Геолокационные кадры показывают, что россияне прошли на северо-запад от Времовки, что к западу от города.

направлении продвижений не было, но они произошли в районе . Геолокационные кадры показывают, что россияне прошли на северо-запад от Времовки, что к западу от города. На западе Запорожской области оккупанты не продвигались. 24 февраля они продолжали наступление на Херсонском направлении, в частности в сторону Садового к востоку от Херсона на правом берегу, но также не продвинулись.

Подытоживая сводку, Институт изучения войны отметил, что российские войска продвинулись в Курской области, вблизи Часового Яра, Покровска и Великой Новоселки. По продвижениям Сил обороны Украины информации в отчете аналитиков не было.