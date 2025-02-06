Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в эфире 24 Канала отметил, что Владимир Путин имеет проблемы с пополнением войск человеческим ресурсом. Сейчас есть несколько источников пополнения.

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Первое – "покупка" военных по высоким ценам. В отдельных регионах России уже платят 4 миллиона за контракт, но, как правило, эта сумма вдвое меньше.

"Второй реальный источник пополнения – это возбуждение уголовных дел и сразу же предложение: или тюрьма, или фронт. Часть людей выбирает подписание контракта. Это практически неисчерпаемый источник, ведь количество фейковых уголовных дел, которые в России можно сфабриковать по любому поводу, безгранична", – отметил Игорь Яковенко.

Путин потерял источник пополнения войск

Он добавил, что достаточно серьезный источник пополнения войск для Путина пока отпал. Речь идет о северокорейских солдатах, которых пришлось отправить в тыл, поскольку они несли слишком большие потери.

Для Путина, скорее всего, стало большим разочарованием, что еще один "неисчерпаемый" источник оказался не таким простым,

– сказал Яковенко.

Яковенко убежден, что Путин и Ким Чен Ын не собираются полностью отказываться от плана привлечения войск КНДР в будущем. Вероятно, они проведут определенное обучение северокорейской армии, и после переподготовки эти солдаты вернутся на фронт. Поэтому третий источник пополнения со временем может восстановиться.

"Я думаю, что у Путина будут ресурсы для продолжения войны. Да, безусловно, этих ресурсов недостаточно для масштабного наступления, но для "ползучего" продвижения по украинской территории их, вероятно, хватит еще на некоторое время", – добавил Игорь Яковенко.

Что нужно Украине, чтобы остановить россиян

Российский оппозиционный журналист также отметил, что если Украина не получит значительно больше оружия, чем предоставляется сейчас, это "ползучее" продвижение продолжится. Он надеется, что Европа и США несколько изменят свою политику, и Украина получит больше вооружений лучшего качества, чтобы остановить российское наступление и перейти в контратаку.

"Вероятнее всего, это не произойдет в этом году, но такой перелом более-менее неизбежен", – подытожил Яковенко.