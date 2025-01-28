Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Кирилл Сазонов, заметив, что скрытая мобилизация в России уже давно продолжается. Страна-агрессор постепенно сталкивается с определенной нехваткой личного состава.

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Какие темпы мобилизации в России

Как рассказал Сазонов, уже давно Россия пытается набрать людей на войну через, в частности, высокие единовременные выплаты в контрактах. Эти суммы постоянно растут, но не все люди идут.

Кто-то согласился на 1000 долларов, кто-то на 10 тысяч долларов. Увеличение суммы работает, но это уже не тот эффект дает. Если человек не согласился воевать за 10 тысяч, то вряд ли он пойдет за 20 тысяч. Если человек не согласился на 20, то вряд ли пойдет за 22-25-28 тысяч. Таких почти нет,

– сказал Сазонов.

Поэтому Россия вынуждена перекрывать собственные потери с помощью различных иностранцев, людей в СИЗО, гастарбайтеров, которых сейчас задерживают в российских городах. Параллельно идет скрытая мобилизация населения.

По разным данным, Россия мобилизует и набирает на контракты около 30 тысяч личного состава в месяц. Теряют же они около 45-48 тысяч в течение последних месяцев.

Мы уничтожаем в полтора раза больше, чем они мобилизуют. Количество личного состава у них сокращается. Они уже не могут концентрировать усилия на многих направлениях. Это не значит, что нам легко. Врага еще много. Но постепенно сокращаем их количество,

– подчеркнул военный.

Напомним, по состоянию на 28 января Россия потеряла 833 тысячи личного состава. Также наши защитники уничтожили 20573 вражеские боевые бронированные машины, 22366 артиллерийских систем, 1263 РСЗО и т.п.