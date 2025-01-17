Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

К теме Путин увеличивает штат вооруженных сил России до 2,4 миллиона: о чем это свидетельствует

Как в НАТО реагируют на планы россиян увеличить войско

Руководитель финской военной разведки Пекка Турунен дал интервью, в котором призвал Запад быть бдительным. По его словам, планы россиян угрожают НАТО – особенно если Кремлю удастся их выполнить до 2030 года.

Враг планирует увеличить численность Москвы на 30%, общая численность вооруженных сил России достигнет 1,5 миллиона солдат. Армию должны реформировать до конца 2026 года.

Для Финляндии, которая имеет самую длинную в ЕС границу с Россией, это не шутки.

Количество российских войск, которые базируются вблизи Финляндии, может удвоиться или утроиться по сравнению с периодом до войны в Украине. Новый корпус будет развернут в Карелии, а имеющиеся подразделения будут расширены на Кольском полуострове и вокруг Санкт-Петербурга,

– сказано в материале.

Турунен убежден, что на реализацию российских планов сильно повлияет ситуация в Украине: закончится ли она, или, возможно, останется в состоянии замороженного конфликта.

Что известно об амбициях россиян

С 1 декабря вступил в силу путинский указ об увеличении штатной численности вооруженных сил России до 2,4 миллиона, среди них 1,5 миллиона – военнослужащих.

В декабре 2024-го глава минобороны Белоусов заявил, что Москва должна быть готова к борьбе с НАТО в Европе в следующем десятилетии. Интересно, что на том же собрании глава Кремля высказался в духе "Запад просто пугает собственное население тем, что мы собираемся напасть на кого-то под предлогом мифической российской угрозы".

Но есть мнение, что в России могут объявить полноценную мобилизацию. Это произойдет, если переговоры с Трампом пойдут не по плану московского диктатора.

В ISW считают, что Россия завершает аннексию Беларуси. Полное поглощение Минска в "союзное государство" усилит Москву, ведь Беларусь географически ближе к Европе.