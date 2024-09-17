Поэтому, общий штат российских вооруженных сил увеличился на 180 тысяч военных. В разговоре с 24 Каналом российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал, как Кремль будет укомплектовывать войско.

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Как Путин будет привлекать людей в армию

По мнению Яковенко, пополнение войска для Путина не является серьезной проблемой, ведь мобилизационный резерв в России достаточно большой. Российский диктатор будет укомплектовывать раздутый штат благодаря деньгам и призыву.

К слову, в России в 2024 году темпы набора контрактников на службу выросли как минимум в 6 раз, по сравнению с 2023 годом, с 26,7 тысячи до 166,2 тысячи человек за полгода. Такой рост может быть связан с увеличением заработных плат в российской армии, в частности, единовременная выплата за подписание контракта выросла до 400 тысяч рублей.

В частности, этой осенью в армию в России будет призвано 130 тысяч человек. Призыв и мобилизация юридически две совершенно разные процедуры и призывники не должны пополнять состав вооруженных сил России. Однако, по мнению российского оппозиционного журналиста, 90% призывников заставят подписать контракт.

На самом деле превратить призывника в мобилизованного и отправить его на фронт это вопрос приложения усилий. Призывника начинают прессовать и в результате он подписывает контракт. Поэтому эту проблему Путин решит и укомплектует состав,

– сказал Яковенко.

Увеличение численности вооруженных сил является частью долгосрочной цели России, которая выходит за пределы войны против Украины и направлена на увеличение численности и общего потенциала российской армии путем долгосрочных широкомасштабных реформ вооруженных сил.

Эти реформы продолжаются с начала 2023 года и включают восстановление Московского и Ленинградского военных округов и формирование новых армейских корпусов, общевойсковых армий, а также механизированных и воздушно-десантных дивизий.