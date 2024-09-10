Об этом пишут в СМИ со ссылкой на данные из федерального бюджета. Журналисты предполагают, что темпы выросли из-за увеличения заработных плат в российской армии.

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В России стремительно выросли темпы набора контрактников

За 3 месяца в 2024 году (с апреля по июнь) единовременную выплату за подписание контракта получили более 92,8 тысячи россиян. Это свидетельствует о стремительном росте набора контрактников в оккупационную армию.

Так, за первые полгода в России подписали контракты более 166,2 тысячи человек. Прихвостень Путина Дмитрий Медведев также в июле 2024 года сообщал, что по контракту пошли служить уже 190 тысяч человек.

Такая статистика свидетельствует о быстром увеличении количества контрактов в российской армии, ведь, к примеру, за первое полугодие в 2023 году на службу подались в 6 раз меньше оккупантов – только 26,7 тысячи.

Важно. Количество контрактников может быть и больше, поскольку часто есть задержки с выплатами. К примеру, человек мог подписать контракт в марте, а выплаты получить в апреле, в таких случаях оккупант попадает в статистику за второй квартал.



Вместе с тем, Россия и завышает количество контрактников в отчетах. Так, до апреля 2024 года в России получили выплаты за подписание контракта около 426 тысяч россиян, а оккупационное минобороны отчиталось о 640 тысячах новых контрактников.

Журналисты предполагают, что количество контрактников стремительно растет из-за повышения выплат. Так, в августе 2024 года единовременная выплата за подписание контракта выросла со 195 тысяч рублей до 400 тысяч. И хотя темпы набора контрактников растут, однако России все равно не хватает живой силы, чтобы восполнить все потери.