Про це пишуть у ЗМІ з посиланням на дані з федерального бюджету. Журналісти припускають, що темпи зросли через збільшення заробітних плат в російській армії.

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У Росії стрімко зросли темпи набору контрактників

За 3 місяці у 2024 році (з квітня по червень) одноразову виплату за підписання контракту отримали понад 92,8 тисячі росіян. Це свідчить про стрімке зростання набору контрактників до окупаційної армії.

Так, за перші пів року у Росії підписали контракти понад 166,2 тисячі осіб. Прихвостень Путіна Дмітрій Мєдвєдєв також у липні 2024 року повідомляв, що за контрактом пішли служити вже 190 тисяч осіб.

Така статистика свідчить про швидке збільшення кількості контрактів у російській армії, адже, до прикладу, за перше півріччя у 2023 році на службу подалися у 6 разів менше окупантів – лише 26,7 тисячі.

Важливо. Кількість контрактників може бути й більшою, оскільки часто є затримки з виплатами. До прикладу, людина могла підписати контракт у березні, а виплати отримати у квітні, у таких випадках окупант потрапляє у статистику за другий квартал.



Разом з тим, Росія й завищує кількість контрактників у звітах. Так, до квітня 2024 року у Росії отримали виплати за підписання контракту близько 426 тисячі росіян, а окупаційне міноборони прозвітувало про 640 тисяч нових контрактників.

Журналісти припускають, що кількість контрактників стрімко зростає через підвищення виплат. Так, в серпні 2024 року одноразова виплата за підписання контракту зросла зі 195 тисяч рублів до 400 тисяч. Й хоча темпи набору контрактників зростають, однак Росії однаково бракує живої сили, щоб заповнити усі втрати.