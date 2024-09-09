Зокрема, Соловйов розповів, що на його думку слід робити із росіянами, які не мають намірів підтримувати путінську війну. За його словами, їх слід вішати.

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Власне уривок з його передачі завірусився у мережі. На відео Соловйов своїми акторськими інтонаціями обурюється тим, що в Росії та окупованому Криму почастішали випадки диверсій.

"Якщо будуть знати, що диверсанти в нашій країні підлягають знищенню..25 років – негідник видавав місцерозташування систем ППО в Криму – повісити. Не розстрілювати, а повісити. Жорстого", – прокричав Соловйов, а після цього змінив інтонацію на м'яку і запитав "ну що ви, ну що ви".

Соловйов пропонує вішати росіян: відео

Росія країна-вбивця

В мережі обговорюють заяву Соловйова і кажуть, що, найімовірніше Росія таки дійде до подібних методів.

"Рано чи пізно Росія поточного стану до цього дійде. Якщо не публічних страт, то до масованого неоГУЛАГУ точно. В першу чергу, завдяки таким затятим пропагандистам", – зазначив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Насправді, така риторика не є абсолютною дикістю для росіян і чимось новим. В Росії звикли вирішувати питання з непокірними для влади постатями саме жорстокими методами. І, якщо публічні повішання вони, можливо, і не будуть застосовувати, бо усе ж намагаються "грати" не лише на внутрішнього глядача – росіянина, а й мусять підтримувати принаймні якийсь імідж лояльності і залишки псевдодемократії для світу. То, затримання і ув'язнення, жорстокі побиття, убивства іншими методами – Кремль використовує активно.

Це знають усі, а тому і неможливі в Росії будь-які мітинги, протести. Багато росіян розуміючи це просто покинули країну. І через бажання залишитись живими і через те, що не можуть змиритись із думкою приналежності до такого "світу".