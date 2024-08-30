Однако до 6 сентября военкоматы должны полностью свести баланс, завершить все организационные мероприятия подготовки к мобилизации и ждать команды. Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Планы Кремля по мобилизации

Впрочем, военкоматы не знают, когда будет принято политическое решение по мобилизации. Как отметил российский оппозиционер, людей будут собирать даже из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и других крупных городов России.

Ничего не будут объявлять. Дело в том, что сейчас мобилизация была частично заменена на контрактную мобилизацию, на конвейер наемных убийц, который работал в России за большие деньги. Но сейчас хотят сделать принудительно. Речь идет примерно о такой же волне, которая была в сентябре 2022 года,

– сказал Гудков.

Возможно, это будет сопровождаться истерикой в пропаганде. Но в целом, когда давалась команда подготовить военкоматы и выяснить мобилизационный ресурс, не предполагалось политической подоплеки, что кто-то обратится к обществу. Просто была команда – готовиться.

"Сейчас военкоматы завершают подготовку. Решается, хватит ли мобилизационного ресурса для выполнения поставленной задачи. Если не хватит, то они рассматривают вопрос о студентах, чтобы призвать их с военной кафедры", – добавил российский оппозиционер.