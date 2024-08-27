Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что Кремль имеет альтернативные способы поощрения россиян в армию.

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Путин будет привлекать в армию двумя способами

То, что происходит у Путина в голове предсказать всегда сложно. Но исходя из статистики и представления о том, как он действовал ранее, по мнению Яковенко, мобилизация маловероятна.

К тому же она может дать максимум прирост в несколько сотен человек, но этой цели Путин вполне может достичь с помощью призыва и денежной мобилизации.

Приближается осень и это означает, что около 130 тысяч человек будет призвано в российскую армию. Соответственно два призыва в год это около 260 тысяч человек. Практически все эти люди окажутся на фронте.

Мобилизация по контракту – это покупка "пушечного мяса" за деньги. Цена поднимается, поэтому сейчас на России уже никого не удивишь цифрой с шестью нулями,

– сказал Яковенко.

Он добавил, что мобилизация, которая была осенью 2022 года, это крайне негативный опыт, который Путин не захочет повторять. Тогда диктатор смог мобилизовать примерно 300 тысяч человек, однако за границу сбежали более миллиона человек. Поэтому мобилизация маловероятный и нежелательный для Путина вариант.