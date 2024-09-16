Об этом сообщают российские СМИ. Это увеличение произошло впервые с декабря 2023 года, передает 24 Канал.

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Как Путин увеличил численность армии России

Российские пропагандисты сообщили, что на сайте президента Владимира Путина появился указ об установлении штатной численности вооруженных сил Российской Федерации.

Согласно этому документу российский диктатор приказал установить штатную численность ВС России в количестве 2 389 130 человек, в том числе 1,5 миллиона военнослужащих.

Правительству России Путин приказал предусмотреть выделение министерству обороны бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации пункта этого указа. Этот документ вступает в силу с 1 декабря 2024 года.



Путин изложил указ об увеличении численности армии России / Фото российских СМИ