Про це повідомляють російські ЗМІ. Це збільшення сталося вперше з грудня 2023 року, передає 24 Канал.

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Як Путін збільшив чисельність армії Росії

Російські пропагандисти повідомили, що на сайті президента Владіміра Путіна з'явився указ про встановлення штатної чисельності збройних сил Російської Федерації.

Згідно з цим документом російський диктатор наказав встановити штатну чисельність ЗС Росії в кількості 2 389 130 осіб, в тому числі 1,5 мільйона військовослужбовців.

Уряду Росії Путін наказав передбачити виділення міністерству оборони бюджетних асигнувань з федерального бюджету, необхідних для реалізації пункту цього указу. Цей документ набирає чинності з 1 грудня 2024 року.



Путін виклав указ про збільшення чисельності армії Росії / Фото російських ЗМІ