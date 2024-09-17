Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны. В то же время эксперты скептически относятся к эффективности этих российских военных.

К теме Путин увеличил численность российской армии до около 2,4 миллиона человек

Как в ISW оценивают увеличение численности армии России

Аналитики подчеркнули, что Россия продолжает наращивать свой долгосрочный военный потенциал путем постепенного увеличения численности своих вооруженных сил.

Президент России Владимир Путин 16 сентября подписал указ об установлении численности вооруженных сил России в 1,5 миллиона человек боевого состава. Это на 180 тысяч человек больше по сравнению с последним указом об увеличении численности вооруженных сил России, который Путин подписал в декабре 2023 года,

– написали эксперты.

В частности, указ от 16 сентября вступит в силу 1 декабря 2024 года, что означает, что российские военные органы усилят усилия по набору и формированию сил, чтобы достичь контрольного показателя в 1,5 миллиона боевых личного состава, начиная с декабря 2024 года.

"Этот указ, в частности, не является показателем новой волны российской мобилизации - скорее, она охватывает широкий спектр вербовки, которые сейчас использует российская армия", – отметили в ISW.

Аналитики вспомнили, что бывший министр обороны России Сергей Шойгу в декабре 2022 года впервые поставил цель в 1,5 миллиона боевых личного состава, отметив, что эта цифра содержит цель в 695 тысяч военнослужащих по контракту.

Связано ли увеличение армии России с войной в Украине

В ISW отметили, что усилия России увеличить численность вооруженных сил является частью долгосрочной цели Кремля, которая выходит за пределы войны в Украине и направлена на увеличение численности и общего потенциала российской армии путем долгосрочных широкомасштабных реформ вооруженных сил.

Эксперты отметили, что это часть реформ, которые продолжаются с начала 2023 года и включают восстановление Московского и Ленинградского военных округов и формирование новых армейских корпусов, общевойсковых армий, а также механизированных и воздушно-десантных дивизий.

Нынешние российские военные реформы, кажется, в значительной степени отменяют главные принципы реформ бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова 2008 – 2012 годов, которые уменьшили численность российских вооруженных сил с 1,3 миллиона до 1 миллиона военнослужащих, а также усилили и централизовали командование и управление путем устранения эшелонов уровня дивизии в пользу подразделений уровня бригады,

– пишут аналитики.

В отчете также указано, что по мере того, как российские военные начинают формировать новые дивизии, армейские корпуса и армии, их укомплектованность должна расти параллельно, по крайней мере на бумаге. Однако способность России должным образом осуществить эти реформы и интегрировать увеличение боевого персонала частично зависит от ее ведения войны в Украине.

В конце концов в ISW резюмировали, что среднесрочные и долгосрочные ограничения по формированию российских вооруженных сил и экономические ограничения будут продолжать ухудшать способность страны-агрессора поддерживать увеличение численности своих военных и должным образом внедрять намеченные реформы.