Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни. Водночас експерти скептично ставляться до ефективності цих російських військових.

До теми Путін збільшив чисельність російської армії до близько 2,4 мільйона осіб

Як в ISW оцінюють збільшення чисельності армії Росії

Аналітики підкреслили, що Росія продовжує нарощувати свій довгостроковий військовий потенціал шляхом поступового збільшення чисельності своїх збройних сил.

Президент Росії Володимир Путін 16 вересня підписав указ про встановлення чисельності збройних сил Росії в 1,5 мільйона осіб бойового складу. Це на 180 тисяч осіб більше порівняно з останнім указом про збільшення чисельності збройних сил Росії, який Путін підписав у грудні 2023 року,

– написали експерти.

Зокрема, указ від 16 вересня набуде чинності 1 грудня 2024 року, що означає, що російські військові органи посилять зусилля з набору та формування сил, щоб досягти контрольного показника в 1,5 мільйона бойових особового складу, починаючи з грудня 2024 року.

"Цей указ, зокрема, не є показником нового хвиля російської мобілізації — скоріше, вона охоплює широкий спектр вербувань, які зараз використовує російська армія", – зазначили в ISW.

Аналітики пригадали, що колишній міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу в грудні 2022 року вперше поставив ціль у 1,5 мільйона бойових особового складу, зазначивши, що ця цифра містить ціль у 695 тисяч військовослужбовців за контрактом.

Чи пов'язане збільшення армії Росії з війною в Україні

В ISW наголосили, що зусилля Росії збільшити чисельність збройних сил є частиною довгострокової мети Кремля, яка виходить за межі війни в Україні та спрямована на збільшення чисельності та загального потенціалу російської армії шляхом довгострокових широкомасштабних реформ збройних сил.

Експерти зауважили, що це частина реформ, які тривають з початку 2023 року і містять відновлення Московського та Ленінградського військових округів і формування нових армійських корпусів, загальновійськових армій, а також механізованих і повітряно-десантних дивізій.

Нинішні російські військові реформи, здається, значною мірою скасовують головні принципи реформ колишнього міністра оборони Росії Анатолія Сердюкова 2008 – 2012 років, які зменшили чисельність російських збройних сил з 1,3 мільйона до 1 мільйона військовослужбовців, а також посилили та централізували командування та управління шляхом усунення ешелонів рівня дивізії на користь підрозділів рівня бригади,

– пишуть аналітики.

У звіті також зазначено, що в міру того, як російські військові починають формувати нові дивізії, армійські корпуси та армії, їх укомплектованість має зростати паралельно, принаймні на папері. Проте здатність Росії належним чином здійснити ці реформи та інтегрувати збільшення бойового персоналу частково залежить від її ведення війни в Україні.

Зрештою в ISW резюмували, що середньострокові та довгострокові обмеження щодо формування російських збройних сил та економічні обмеження продовжуватимуть погіршувати здатність країни-агресорки підтримувати збільшення чисельності своїх військових і належно впроваджувати намічені реформи.