В частности, для преследования своих геополитических целей против США и НАТО. Это непосредственно свидетельствует и о прямой угрозе для Украины и Беларуси. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Что известно об угрозе

По мнению аналитиков, Беларусь является не только союзником России, Москва превращает Минск в стратегического партнера, который способствует распространению власти Кремля по всему миру. Отмечается, что Путин будет использовать свои достижения в Беларуси, чтобы компенсировать расходы от длительной войны против Украины.

Также Россия таким образом будет пытаться ускорить восстановление страны-агрессора и получить помощь в подготовке к будущим войнам. Поэтому, специалисты советуют рассматривать будущее, в котором Беларусь будет не только зависимым государством, но и фактически продолжением России.

В ISW предполагают, что Россия будет пытаться формализовать "союзное государство" как государственное образование с доминированием Москвы.

Это позволит Кремлю установить контроль над большинством, если не над всеми аспектами управления Беларусью. Более того, это предусматривает установление полного контроля над белорусскими вооруженными силами в мирное время и постоянное базирование российских войск на территории страны.

Согласно обнародованной информации, Кремль таким образом стремится использовать население страны в более 9 миллионов человек, ее стратегическое расположение на восточном фланге Североатлантического альянса, а также экономические ресурсы. Это представляет угрозу.

Желаемый Кремлем набор мер по интеграции с Беларусью настолько широк и всеобъемлющ во многих аспектах, что определить, что Москва не будет контролировать в Беларуси, если ей это удастся, труднее, чем перечислить, что Москва будет контролировать,

– говорится в отчете.

По данным ISW, хотя Россия не завершила попытку де-факто аннексировать Беларусь, она уже достигла таких этапов, которые представляют угрозу безопасности США, НАТО и Украины, а также угрозу дальнейшему существованию Беларуси как суверенного государства.

Москве не нужно достигать дополнительных интеграционных успехов в Беларуси, чтобы угрожать Западу. Набор военных, политических и экономических интеграционных достижений России в Беларуси с 2020 года уже представляет угрозу, на которую политики должны обратить внимание.