Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, заметив, что никаких демократических кандидатов там нет. На этот раз Лукашенко вообще пошел на крайние меры.

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Что сделал Лукашенко

Как отметил Лукашенко, выборы в Беларуси 2025 года будут первыми, где вообще не будет никаких реальных кандидатов. Российская ФСБ определила для него 4 фейковых кандидата, которые еще и агитируют за самого Лукашенко.

Они ходят и рассказывают, чтобы голосовали за Лукашенко. Он никого не допустил на выборы. На этот раз он даже не пробует создать иллюзию, что в Беларуси есть хоть какой-то намек на выборы,

– сказал Латушко.

По состоянию на сейчас в Беларуси буквально уже тысячи политзаключенных в тюрьмах. Независимые СМИ были ликвидированы, как и более чем 1700 различных неправительственных организаций.

В 2020 году, когда происходили протесты в Беларуси, была надежда, что Запад будет действовать жестко и превентивно. Но время показало, что пока демократический мир думает – диктатуры уже предпринимают действия.

Демократии так не работают. Пока диктатор сделает 100 шагов – демократы только поднимут ногу. Думаю, что Украина имеет такой опыт общения с демократическими странами. Мы поддерживаем демократию, но видим, что эффективность и скорость принятия решений в тоталитарных системах выше,

– отметил Латушко.

Несмотря на это, белорусские активисты, конечно, ожидают, что Запад не будет признавать так называемые "выборы" в Беларуси.