Вместо этого он может изменить конституцию, чтобы ускорить передачу власти Николаю. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, отметив, что старшие два сына на пост президента Беларуси не подходят.

Смотрите также Военные учения в Беларуси: в ВСУ сказали, есть ли угроза для украинцев

Когда Лукашенко передаст власть младшему сыну

По словам заместителя руководителя Переходного кабинета Беларуси, в конституции Лукашенко предусмотрел возможность "переизбрания" президента в стране, если лицу исполняется 40 лет. Его младшему сыну сейчас 20, а самому Лукашенко тогда нужно будет добавить столько же, чтобы "подождать" сына, тогда ему будет 90 лет.

Мы, конечно, никому ничего не желаем, но не в этом случае. Лукашенко не протянет до 90 лет. Однако он диктатор, который может изменить конституцию и изменить возраст, например, с 40 до 25,

– отметил он.

Латушко вспомнил разговор бывшего президента европейской страны и Лукашенко, который был давно. Еще тогда белорусский диктатор сказал, что уже устал от власти, но не может уйти с должности, пока не подрастет младший сын.

Лукашенко действительно думает о том, чтобы передать власть Николаю. Поэтому если к его 25 годам, когда он получит высшее образование, мы увидим, что его назначат вице-премьером, или где-то в парламент, значит Лукашенко действительно его к этому готовит,

– пояснил Латушко.

Кроме того, нужно наблюдать на состояние здоровья белорусского диктатора. Чем хуже со временем оно будет, тем быстрее будет происходить процесс передачи власти Николаю.

Интересно! Политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман высказал мнение о том, что Кремль не устроит передача власти Лукашенко младшему сыну. Владимир Путин имеет целью назначить российского генерал-губернатора в Беларуси, чтобы восстановить СССР.

Между тем старший сын Лукашенко Виктор не имеет желания занимать пост президента, а средний сын Дмитрий просто "не годится".