Об этом 24 Каналу рассказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман, отметив, что самопровозглашенный президент Беларуси пытается заигрывать с западными странами из-за давления Владимира Путина. К слову, Лукашенко признал, что кое-кто в России стремится присоединить Беларусь. Однако он уверен, что глава Кремля на этот шаг не пойдет.

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У Путина есть идея-фикс

Лукашенко, по мнению Эйдмана, уже посылал много сигналов Западу. Мол, он хочет снова "дружить" с западными странами, и что Путин сам к нему пришел, а он тут ни при чем. Понятно, что он решил изображать из себя дурака.

Лукашенко так себя ведет, как объяснил политолог, потому что очень боится усиления Путина и того, что России удастся достичь какого-то успеха в Украине. Если так произойдет, то Беларусь будет следующей.

У Путина есть идея-фикс – воссоздать СССР. Советский Союз распался в результате совещания в Беловежской Пуще, в котором участвовали Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич. И Путин считает задачей своей жизни собрать анти-Беловежскую Пущу и восстановить если не СССР, то хотя бы Российский Союз из самой России, а также Украины и Беларуси. По сути создать новый вариант российской империи,

– отметил он.

В то же время Лукашенко это не нужно, потому что у него совсем другие стратегические цели, а именно, чтобы Беларусь "доила" Россию вместе с Китаем, чтобы Путин давал ему деньги, помогал с пропагандой и с головорезами, которые подавляли бы любые протесты.

Однако при этом Лукашенко хочет, чтобы Путин не лез во внутреннюю политику Беларуси и не присоединял ее к России. Беларусь, как он мечтает, должна быть "наследственным королевством" рода Лукашенко.

Уже есть принц – его сын, которого возят на международные переговоры, знакомя с руководителями других государств. Очевидно, по словам Эйдмана, что это способ презентации нового руководителя Беларуси.

Лукашенко хочет передать "трон" своему сыну – Коленьке. А Путину он не нужен, ему важно поставить в Беларуси какого-то российского генерал-губернатора,

– отметил политолог.

Лукашенко же, добавил он, отправят в "почетную ссылку" в Читу, а в лучшем случае – в Подмосковье, к Виктору Януковичу.

Такая перспектива самопровозглашенного президента Беларуси не устраивает, и поэтому ему нужно срочно договариваться с Западом, чтобы его поддержали в этой ситуации и чтобы он мог снова балансировать между Россией и западным миром.

Однако ситуация для него безнадежно потеряна. Запад так же как с Путиным, с Лукашенко никаких переговоров вести не будет и ни в какие игры с ним не будет играть,

– уверен Игорь Эйдман.

Добавим, что по словам Лукашенко, Россия якобы не нападала на Украину с территории Беларуси. Как он отметил, перед началом войны Кремль проводил военные учения в Беларуси, и после начал выводить свои войска и они двигались "вдоль украинской границы". Также он не исключил, что якобы часть российских войск могли "спровоцировать" и поэтому они отправились на территорию Украины.