Об этом Лукашенко заявил в интервью российским пропагандистским СМИ, передает 24 Канал.

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Что сказал Лукашенко о Крыме

Александр Лукашенко отметил, что сейчас проблема с Крымом заключается в том, что международное сообщество не признает украинский полуостров российской территорией. Он обратил внимание, что статус Крыма был определен односторонне.

Де-факто Крым российский, де-юре – нет. Потому что юридически эти вопросы односторонне урегулированы,

– сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

К слову, в интервью пропагандистам Лукашенко также заявил о готовности посетить оккупированный Крым. Но пока он не размышляет над этим и не видит в этом необходимости.

В то же время самопровозглашенный белорусский президент подтвердил активное сотрудничество страны с оккупационными властями Крыма после 2014 года. Кроме этого, он добавил, что в случае своего визита в Крым, планирует пригласить представителей СМИ.