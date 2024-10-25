Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що сказав Лукашенко про Крим

Алєксандр Лукашенко наголосив, що наразі проблема з Кримом полягає у тому, що міжнародна спільнота не визнає український півострів російською територією. Він звернув увагу, що статус Криму був визначений односторонньо.

Де-факто Крим російський, де-юре – ні. Тому що юридично ці питання односторонньо врегульовані,

– сказав самопроголошений президент Білорусі.

До слова, в інтерв'ю пропагандистам Лукашенко також заявив про готовність відвідати окупований Крим. Але поки він не розмірковує над цим і не бачить у цьому необхідності.

Водночас самопроголошений білоруський президент підтвердив активну співпрацю країни з окупаційною владою Криму після 2014 року. Окрім цього, він додав, що у разі свого візиту до Криму, планує запросити представників ЗМІ.