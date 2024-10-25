Про це йдеться в щоденному звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що Лукашенко також поставив під сумнів спроби Путіна втягнути війська Північної Кореї у війну Росії проти України.

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Лукашенко різко висловився про участь КНДР у війні

В нещодавньому інтерв'ю для BBC у Лукашенка запитали про відправлення військ КНДР на фронт в Україні. Ці повідомлення політик назвав "дурнею". За його словами, "знаючи характер" Путіна, він нібито ніколи не буде переконувати іншу країну приєднатися до війни.

Це було б кроком до ескалації конфлікту, якби збройні сили будь-якої країни, навіть Білорусі, опинилися на лінії зіткнення. Навіть якби ми втягнулися у війну, це був би шлях до ескалації. Чому? Тому що ви, англосакси, відразу б сказали, що з одного боку втрутилася інша країна... і в Україну будуть введені війська НАТО,

– сказав Лукашенко.

В іншому інтерв'ю російському телеканалу президент Білорусі також заявив, що не вважає, що російському керівництву чи військовим потрібні північнокорейські війська, оскільки власних сил на фронті достатньо, а Росія має значний мобілізаційний ресурс. Лукашенко додав, що Москва розуміє, що розгортання північнокорейських сил було б "небажаним для Росії" і що Захід відповість відправкою військ НАТО в Україну.

Заяви політика прокоментував також керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, Лукашенко вкотре зазначив, що Білорусь не хоче брати участь у війні і це також є сигналом для Путіна.

Чому? Бо Путін вже давно робить все, аби втягнути у війну Білорусь. І військових КНДР він закликав лише тому, що не вдалося отримати білорусів, що він хотів ще з минулого року,

– написав Коваленко.

До слова, в інтерв'ю Лукашенко також заявив, що готовий дозволити Путіну застосувати ядерну зброю, яку привезли до Білорусі. За його словами, кілька десятків ядерних боєприпасів розмістили в Білорусі в квітні 2024 року.