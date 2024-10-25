Об этом говорится в ежедневном отчёте аналитиков Института изучения войны (ISW). Отмечается, что Лукашенко также поставил под сомнение попытки Путина втянуть войска Северной Кореи в войну России против Украины.

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Лукашенко резко высказался об участии КНДР в войне

В недавнем интервью для BBC у Лукашенко спросили об отправке войск КНДР на фронт в Украине. Эти сообщения политик назвал "глупостью". По его словам, "зная характер" Путина, он якобы никогда не будет убеждать другую страну присоединиться к войне.

Это было бы шагом к эскалации конфликта, если бы вооруженные силы любой страны, даже Беларуси, оказались на линии соприкосновения. Даже если бы мы втянулись в войну, это был бы путь к эскалации. Почему? Потому что вы, англосаксы, сразу бы сказали, что с одной стороны вмешалась другая страна... и в Украину будут введены войска НАТО,

– сказал Лукашенко.

В другом интервью российскому телеканалу президент Беларуси также заявил, что не считает, что российскому руководству или военным нужны северокорейские войска, поскольку собственных сил на фронте достаточно, а Россия имеет значительный мобилизационный ресурс. Лукашенко добавил, что Москва понимает, что развертывание северокорейских сил было бы "нежелательным для России" и что Запад ответит отправкой войск НАТО в Украину.

Заявления политика прокомментировал также руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. По его словам, Лукашенко в очередной раз отметил, что Беларусь не хочет участвовать в войне и это также является сигналом для Путина.

Почему? Потому что Путин уже давно делает все, чтобы втянуть в войну Беларусь. И военных КНДР он призвал только потому, что не удалось получить белорусов, что он хотел еще с прошлого года,

– написал Коваленко.

К слову, в интервью Лукашенко также заявил, что готов позволить Путину применить ядерное оружие, которое привезли в Беларусь. По его словам, несколько десятков ядерных боеприпасов разместили в Беларуси в апреле 2024 года.