Про це самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив в інтерв'ю для BBC. Лукашенко переконаний, що Путін не зробить цього без його дозволу.

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Лукашенко може дозволити Путіну застосувати ядерну зброю

На тлі того, що Росія розмістила тактичну ядерну зброю в Білорусі, журналіст запитав у Лукашенка, чи готовий Владімір Путін використати її по Україні. Білоруський диктатор відразу ж запевнив, що глава Кремля ніколи не застосує її без його згоди.

Однак вочевидь чекати цієї згоди Путіну не доведеться, оскільки Лукашенко заявив про повну готовність схвалити відповідне рішення Москви.

Я повністю готовий, інакше навіщо ця зброя? Але тільки якщо в Білорусь ступить чобіт одного (іноземного – 24 Канал) солдата. Ми не плануємо ні на кого нападати,

– заявив він.

Що ще він заявив в інтерв'ю

Лукашенко також заявив, що Україна "поводилася вороже" щодо Мінська. За його словами, це і стало основною причиною для підтримки Росії у війні проти України.

Він пригадав, що наша держава ввела санкції проти Білорусі "раніше за англосаксів", а також нібито заборонила польоти білоруських цивільних літаків через територію України.