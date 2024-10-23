Такий розвиток подій він "спрогнозував" у разі введення військ НАТО на територію України. Про це повідомляють білоруські пропагандистські ЗМІ із посиланням на заяву Лукашенка, передає 24 Канал.

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Лукашенко в контексті обговорень про участь військ КНДР на боці Росії у війні проти України заявив, що Росія може дістати зі складів свою найбільш небезпечну зброю, якщо в Україну прибудуть війська Північноатлантичного альянсу.

Ах, північнокорейці..! Я не думаю, що керівництву Росії, військовим це треба взагалі. Людей на фронті в Україні, росіян, вистачає щодо українців. Треба – буде більше. Мобілізаційний ресурс значний. Це ж не те що там мільйонів в Україні залишилося – всі втекли,

– заявив він.

Тож, за його словами, навряд військові КНДР беруть або братимуть участь у війні. Він каже, що "такій імперії це не потрібно". Лукашенко наголосив, що нібито не має інформацію стосовно їхнього перебування на фронті.

"Росія не загине, якщо Зеленський скине брудну бомбу на Москву, але відповість так, що Україна зникне", – резюмував білоруський диктатор.

До слова, Лукашенко 8 жовтня коментуючи можливість заходу військ на територію Білорусі, сказав, що, мовляв, "нехай спробують". За його словами, якщо хтось "вякає", то це люди, які "не ухвалюють жодних рішень".