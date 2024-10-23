Такое развитие событий он "спрогнозировал" в случае ввода войск НАТО на территорию Украины. Об этом сообщают белорусские пропагандистские СМИ со ссылкой на заявление Лукашенко, передает 24 Канал.

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Лукашенко в контексте обсуждений об участии войск КНДР на стороне России в войне против Украины заявил, что Россия может достать со складов свое наиболее опасное оружие, если в Украину прибудут войска Североатлантического альянса.

Ах, северокорейцы...! Я не думаю, что руководству России, военным это надо вообще. Людей на фронте в Украине, россиян, хватает относительно украинцев. Надо – будет больше. Мобилизационный ресурс значительный. Это же не то, что там миллионов в Украине осталось – все сбежали,

– заявил он.

Поэтому, по его словам, вряд ли военные КНДР принимают или будут участвовать в войне. Он говорит, что "такой империи это не нужно". Лукашенко отметил, что якобы не располагает информацией относительно их пребывания на фронте.

"Россия не погибнет, если Зеленский сбросит грязную бомбу на Москву, но ответит так, что Украина исчезнет", – резюмировал белорусский диктатор.

К слову, Лукашенко 8 октября комментируя возможность захода войск на территорию Беларуси, сказал, что, мол, "пусть попробуют". По его словам, если кто-то "вякает", то это люди, которые "не принимают никаких решений".