Как сообщают белорусские СМИ, на заседании Палаты представителей была определена дата, когда пройдут выборы президента. Это произойдет 26 января 2025 года.

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"Чисто и аккуратно"

Действующий самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что предстоящие выборы состоятся "чисто и аккуратно".

Говорят наши беглецы: Лукашенко поехал на "Дожинки" – начал предвыборную кампанию. Запомните: больше чего бы я не хотел — чтобы эта кампания начиналась. Да, мы, как это обычно по-белорусски, чисто, аккуратно, на глазах всего мирового сообщества изберем своего президента,

– отметил диктатор.

Справка: Дожинки — ежегодный "фестиваль-ярмарка тружеников села", который проводится в Беларуси с 1996 года. 19 октября 2024 на нем побывал и Лукашенко. Он сказал, что его визит не является частью предвыборной кампании. Диктатор просто хочет поблагодарить белорусов за обеспечение продовольственной безопасности страны. В то же время Лукашенко также заявил, что даже если бы это была предвыборная кампания, он имел бы на это полное право.

Еще в начале 2024 года Александр Лукашенко заявлял о своем намерении баллотироваться на восьмой срок. Напомним, что президентское кресло занимает с июля 1994 года. В 2022 году политик документ об изменениях в Конституции, которые обеспечили ему возможность занимать этот пост до 2035 года.

Отметим, что вступление диктатора на седьмой срок в 2020 году прошло небезболезненно. Тогда по Беларуси прокатилась волна масштабных протестов. Люди заявляли о фальсификации выборов. Впрочем, Минск наконец подавил восстание, а несогласных бросил за решетку.