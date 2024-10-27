Про це 24 Каналу розповів політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман, зазначивши, що самопроголошений президент Білорусі намагається загравати зі західними країнами через тиск Владіміра Путіна. До слова, Лукашенко визнав, що дехто в Росії прагне приєднати Білорусь. Однак він впевнений, що очільник Кремля на цей крок не піде.

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У Путіна є ідея-фікс

Лукашенко, на думку Ейдмана, вже посилав багато сигналів Заходу. Мовляв, він хоче знову "дружити" із західними країнами, і що Путін сам до нього прийшов, а він тут ні до чого. Зрозуміло, що він вирішив вдавати з себе дурня.

Лукашенко так себе поводить, як пояснив політолог, тому що дуже боїться посилення Путіна та того, що Росії вдасться досягти якогось успіху в Україні. Якщо так станеться, то Білорусь буде наступною.

У Путіна є ідея-фікс – відтворити СРСР. Радянський Союз розпався внаслідок наради у Біловезькій Пущі, у якій брали участь Борис Єльцин, Леонід Кравчук і Станіслав Шушкевич. І Путін вважає завданням свого життя зібрати анти-Біловезьку Пущу та відновити якщо не СРСР, то хоча б Російський Союз з самої Росії, а також України та Білорусі. По суті створити новий варіант російської імперії,

– зауважив він.

Водночас Лукашенко це не потрібно, тому що у нього зовсім інші стратегічні цілі, а саме, щоб Білорусь "доїла" Росію разом з Китаєм, щоб Путін давав йому гроші, допомагав з пропагандою та з головорізами, які б придушували будь-які протести.

Однак при цьому Лукашенко хоче, щоб Путін не ліз у внутрішню політику Білорусі та не приєднував її до Росії. Білорусь, як він мріє, має бути "спадковим королівством" роду Лукашенка.

Вже є принц – його син, якого возять на міжнародні переговори, знайомлячи з керівниками інших держав. Очевидно, за словами Ейдмана, що це спосіб презентації нового керівника Білорусі.

Лукашенко хоче передати "трон" своєму сину – Колєнькє. А Путіну він не потрібен, йому важливо поставити у Білорусі якогось російського генерал-губернатора,

– зазначив політолог.

Лукашенка ж, додав він, відправлять в "почесне заслання" у Читу, а в найкращому випадку – в Підмосков'я, до Віктора Януковича.

Така перспектива самопроголошеного президента Білорусі не влаштовує, і тому йому потрібно терміново домовлятися з Заходом, щоб його підтримали у цій ситуації та щоб він міг знову балансувати між Росією та західним світом.

Однак ситуація для нього безнадійно втрачена. Захід так само як з Путіним, з Лукашенко жодних перемовин вести не буде та в жодні ігри з ним не гратиме,

– впевнений Ігор Ейдман.

Додамо, що за словами Лукашенко, Росія буцімто не нападала на Україну з території Білорусі. Як він зазначив, перед початком війни Кремль проводив військові навчання у Білорусі, і після почав виводити свої війська і вони рухались "вздовж українського кордону". Також він не виключив, що нібито частину російських військ могли "спровокувати" і тому вони вирушили на територію України.