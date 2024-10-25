А нельзя потому, что сейчас "не Средневековье". Такое заявление он сделал одному из пропагандистских изданий, передает 24 Канал.

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"В России кое-кому хочется присоединить Беларусь"

Лукашенко сказал, что "мир изменился, мир другой".

Поэтому глупые задачи перед собой ставить не надо, и всегда надо думать о том, что будет потом,

– заявил он.

Глава Беларуси заметил, что Россия может его "наклонить" и, якобы кое-кто из российской верхушки действительно хочет присоединения Беларуси. Но Лукашенко верит, что Путин на такой шаг не пойдет.

"В высоких кругах России кое-кому хочется присоединить Беларусь, но попытка сделать это обернется войной. Вы меньше, мы больше, а у нас экономика такая, сякая. Мы вам будем помогать – и дальше вступайте в состав России. Так вопрос ставить нельзя. Это невозможно и нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война", – пригрозил белорусский диктатор.