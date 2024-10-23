Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Максим Несвитайлов, спрогнозировав, что будет несколько чисто технических кандидатов, которых ни в лицо, ни по фамилии белорусы не запомнят. Они нужны, чтобы создать иллюзию выборов.

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Лукашенко будет ждать, пока подрастет его сын

Политолог считает, что на этих президентских выборах не стоит ожидать среди кандидатов представителей оппозиции. Потому что такие, если и изъявят желание баллотироваться, то сразу без очереди окажутся в белорусской колонии.

Бесспорно, что баллотироваться будет сам Лукашенко. По словам Несвитайлова, вопрос лишь в том, с каким процентом он "победит": 80, 90 или 103%. Оппозиция в Беларуси, по его мнению, абсолютно подавлена.

"Тихановские и подобные люди даже на уровне российской "либеральной" оппозиции не отрабатывают, поэтому для Лукашенко нет никаких препятствий, чтобы продлить срок узурпации своей власти, дождаться, чтобы Коленька подрос и уже потом ему передать позолоченную лопату, это как в Украине казацкую булаву", – отметил Несвитайлов.

Будут ли другие кандидаты, кроме Лукашенко

По словам политолога, сейчас в Беларуси нет оппозиции, ее представителей или убили, или арестовали, или они сбежали из страны.

Судя по реакциям на убийства, аресты, пытки оппозиционеров, белорусы это просто "съели", протест закончился провалом. Они много говорили, что не хотят, чтобы было как в Украине, что они не "майданутые", не "кастрюлеголовые",

– озвучил Несвитайлов.

Поэтому, по его словам, в Беларуси не стоит ожидать реальных протестов или оппозиционных кандидатов на выборах. Относительно технических кандидатов, Несвитайлов предположил, что их будут подбирать таким образом, чтобы не пришлось фальсифицировать выборы, чтобы люди не голосовали за них из-за того, что не будут даже знать, кто они и что собой представляют.

Вот пусть Азаренка (белорусский пропагандист – 24 Канал) поставят и тогда Лукашенко действительно сможет набрать 80% голосов избирателей,

– подытожил Несвитайлов.

Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что будет участвовать в следующих выборах президента Беларуси. Это будет его седьмой срок на этом посту.