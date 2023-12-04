Белорусский президент также привез с собой 19-летнего сына – Николая. Российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин объяснил 24 Каналу, что Лукашенко возит младшего сына по странам с одной целью.

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К чему готовят сына Лукашенко

Фейгин отметил, что в отличие от Беларуси у Китая все хорошо. Поэтому в сотрудничестве заинтересован именно Александр Лукашенко, чтобы спонсоры поддерживали белорусскую экономику и его режим.

Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси взял с собой в Китай младшего сына Николая, которому Си Цзиньпин передал спортивный костюм с китайской символикой.

"Он пытается сделать Николая своим наследником. Это же понятно. Возит его не просто так. Николай должен заменить папу на должности белорусского диктатора", – подчеркнул Марк Фейгин.

Лукашенко ищет защиты

По словам Фейгина, Лукашенко суетится и пытается держать баланс с Москвой, на правду плохо выходит. Поэтому президент Белоруссии всегда ищет сторонний ресурс.

Он же раньше так же действовал – к Западу апеллировал и с Москвой "крутился". Сейчас на Запад "закрыта дорога", поэтому уехал на Восток. Лукашенко пытается в лице Китая получить дополнительный гарант его безопасности,
– подчеркнул российский оппозиционный правозащитник.

Главы государств обменялись подарками. Белорусский президент получил картину, вышитую из шелка, и яблоки. Си Цзиньпину Лукашенко подарил панно, скульптурную композицию "Один пояс – один путь", шоколад и васильки.

Очень типично для Лукашенко так мелко работать. И все. А что он еще может?!,
– подчеркнул Фейгин.

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Результаты встречи Си и Лукашенко

  • Китайский лидер Си Цзиньпин второй раз в 2023 году встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Пекине. Переговоры белорусского и китайского лидеров продолжались три часа.
  • Си сообщил, что обе страны должны улучшить упрощение трансграничного сообщения и содействовать экономическим и торговым инициативам, а также "обмен между людьми".
  • Китайский президент предложил усилить координацию и сотрудничество между Пекином и Минском в многосторонних механизмах, таких как ООН и Шанхайская организация сотрудничества.
  • Кроме того, Лукашенко назвал главу Китая другом, а тот заявил об укреплении политического взаимодоверия. Также Лукашенко выдал, что когда прибыл в Китай, смог спокойно поспать.