Об этом сообщают белорусские СМИ. Это уже вторая за год поездка самопровозглашенного президента Беларуси к главе Поднебесной, передает 24 Канал.
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Лукашенко прибыл на переговоры в Си Цзиньпин.
В пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси подчеркнули, что переговоры между Лукашенко и Си Цзиньпинем должны состояться 4 декабря в Пекине. В частности, политики намерены обсудить вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества.
Лукашенко прилетел в Китай / Фото с сайта самопровозглашенного президента Беларуси
Лукашенко и Си Цзиньпинь также во время встречи должны посетить несколько мероприятий социально-гуманитарного направления.
Следует отметить, что это уже вторая поездка белорусского диктатора к главе Китая. В прошлый раз Лукашенко прилетал в Пекин феврале 2023 года. Тогда на встрече с Си Цзиньпинем он обсудил "мирный план" Китая для Украины, состоявший из 12 пунктов, среди которых были призывы к прекращению огня, отмене санкций и возобновлению переговоров.
Ранее Лукашенко принимал в Минске Путина
- Российский президент Владимир Путин 23 ноября прибыл на заседание ОДКБ в Минске, столице Беларуси. Там главу страны-агрессора принимал самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.
- Вскоре в Беларусь также прибыл и президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, которого также встретил Лукашенко. Также в Минск прибыл и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
- В то же время, на заседание ОДКБ не приехала Армения. Так, премьер-министр страны Никол Пашинян отказался ехать в Минск, а также рассматривает возможность выхода Армении из договора.
- Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко рассказал, что во время встречи Путин и Лукашенко говорили "рекордно мало". Двусторонней встречи между диктаторами в рамках саммита ОДКБ так и не было.