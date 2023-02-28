Так в комментарии 24 Каналу заявил политолог Олег Саакян. По его словам, для Лукашенко этот визит как демонстрация того, что изоляции нет, его признают и у него есть международная активность.

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"Для него это подтверждение своей субъектности и белорусскому народу, что якобы Лукашенко "легитимный". И на внешнюю арену, и там внутри", – сказал он.

Позиция Китая

Саакян предположил, что это понимают в Китае и поэтому устраивают такой визит. К тому же КНР пытается продемонстрировать те точки, где она солидарна с Россией и те, где она точно отмежевывается от Москвы.

Поэтому в настоящее время Китай формирует свою публичную позицию по поводу российско-украинской войны своим "позиционным документом" по поводу пунктов, которым, по его мнению, должно соответствовать дипломатическое завершение войны.

"Китаю не выгодно, чтобы Россия развалилась, чтобы Россия пала. Китаю нужна просто ослабленная Россия. Её усиление ему тоже неинтересно", – отметил политолог.

Баланс Лукашенко

Олег Саакян убежден, что для Китая важно, чтобы Россия не поглотила Беларусь. Все потому, что они вкладывали туда не один год инвестиции.

"Благодаря этому Лукашенко традиционно балансировал влияние России. И Лукашенко, фактически, сейчас в ситуации, когда он слуга двух господ", – заявил он.

Поэтому белорусский диктатор и будет делать заявления с одной стороны в сторону Москвы, а с другой – в сторону Пекина.

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На стуле с двумя ножками

Саакян отметил, что сейчас Лукашенко сидит на стуле с двумя ножками. Одна из них – это белорусский народ, который готов ещё стерпеть Лукашенко, только бы не было войны. Ведь они понимают, если свергнут Лукашенко и Путин полностью поглотит Беларусь, то белорусам придется идти воевать.

"Их просто будут грести на фронт, потому что белорусы Путину куда менее важны, чем его избиратель. Это неплохой потенциал для того, чтобы уменьшить количество похоронок к себе в глубинку", – заявил политолог.

А вторая ножка, по его мнению, это Китай, стоящий за спиной Лукашенко.

"И вот он на этих двух ножках балансирует, на этом подпиленном стуле. И сейчас он поехал в Китай для того, чтобы усилиться", – сказал он.

Зона влияния и интересов Китая

Саакян отметил, что в настоящее время КНР демонстрирует Кремлю и международному сообществу, что Беларусь – это зона её влияния и интересов. В Европе, считает он, также не заинтересованы в том, чтобы Россия поглотила Беларусь.

А как производная отсюда, они не заинтересованы в том, чтобы у Лукашенко не оставалось ни одного поля маневра,

– сказал он.

Европа не может признать Лукашенко президентом и не может вести с ним дипломатические отношения, ведь он узурпатор. Более того, она не может его ни хвалить, ни ничего положительного в его сторону делать, ведь это будет актом определенного признания, считает политолог.

"Резиновые перчатки" Европы

"У Европы, более вероятно, скажем, есть "резиновые перчатки" в виде Венгрии и господина Сийярто (министра иностранных дел Венгрии – 24 Канал)", – сказал Олег Саакян.

По его мнению, Петер Сийярто хочет капитализировать токсичность венгерских властей и, в частности, свою персональную, в свой актив перед лицом ЕС. Мол, он станет тем, кто готов прикасаться к токсическому Лукашенко и быть дипломатическим гонцом.

"С другой стороны, и Китай сейчас демонстрирует миру, что по Беларуси он может являться точкой выхода и точкой съезда как для Лукашенко, так и для белорусов в целом", – заявил политолог.

Он уверен, что с Китаем легче договориться, чем с Россией.

"Ведь здесь абсолютно прагматичный интерес по Беларуси. Она, кроме как прагматично, Китаю ни для чего больше не нужна", – рассказал Саакян.

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