Такое мнение 24 Каналу выразил Марк Фейгин – российский оппозиционный политик и юрист. По его словам, белорусский диктатор пытается придать запланированному визиту в Китай гораздо большее значение, чем есть на самом деле.

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В частности, в Беларуси подчеркивают, что Лукашенко едет в Пекин по приглашению лидера Китая Си Цзиньпина. Однако, по словам Фейгина, таким образом Лукашенко пытается создать иллюзию собственной важности. На самом же деле Китай снисходительно согласился принять приспешника Путина.

"Лукашенко Китаю не нужен"

Самопровозглашенный президент Беларуси сам по себе неинтересен китайским властям.

"Лукашенко Китаю не нужен. Какой смысл с ним говорить и о чем? Что может Лукашенко предложить Китаю? У него ничего нет", – отметил Фейгин.

Юрист напомнил, что Беларусь в настоящем виде находится под полным контролем Москвы, фактически страна оккупирована Россией.

Вероятно, Лукашенко везет в Китай какое-нибудь послание от Путина. Однако сам по себе он – не геополитический игрок. Его из этой схемы исключили,

– подчеркнул политик.

По мнению Фейгина, визит белорусского диктатора в Китай будет напоминать его поездку в Зимбабве, где Лукашенко просто погулял и попозировал перед камерами.

Стрим Андрианы Кучер и Марка Фейгина: смотрите полное видео

Лукашенко не может договориться с Китаем, чтобы Путин оставил в покое Беларусь

Российский оппозиционный политик считает, что самопровозглашенный президент Беларуси не может иметь своих скрытых мотивов для поездки в Китай.

Лукашенко не может договориться с Пекином о том, чтобы Путин оставил его в покое. Так это не сработает,

– отметил Фейгин.

Он добавил, что белорусский диктатор может просить у Китая что угодно, однако Пекин – это зона влияния Москвы. Следовательно, любые просьбы Лукашенко не будут играть никакой роли, сколько бы он ни суетился.

Что будет делать Лукашенко в Иране

В то же время, самопровозглашенный лидер Беларуси в марте планирует официальный визит в Тегеран. По словам Фейгина, ситуация с Ираном несколько иная. Лукашенко как рупор военной повестки дня подходит для поездок в Иран даже больше, чем для Пекина.

Он может рассказывать, как Россия противостоит всему западному миру и американоцентристской экспансии. В Иране – благодарная аудитория, они будут его слушать,

– отметил юрист.

Таким образом, белорусский диктатор разве что может помочь России набрать определенные политические баллы.

Ось Россия – Беларусь – Иран не сложилась

Оппозиционер отметил, что сейчас звучат тезисы, мол, формируется определенная ось Россия – Беларусь – Иран, которые якобы должны влиять на повестку дня в мире.

Однако эта ось так и не сложилась. Если проводить исторические параллели, во Вторую мировую войну существовала ось Германия – Италия – Япония. Тогда эти страны действительно влияли на глобальный порядок в мире по вопросам войны,

– сказал Фейгин.

Однако, по словам Фейгина, треугольник "Россия – Беларусь – Иран" не идет ни в какое сравнение с осью стран, которая существовала во времена Второй мировой. Ведь нынешние Москва, Минск и Тегеран – всего-навсего изолированные страны, в глобальном смысле не имеющие ни сил, ни влияния.

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