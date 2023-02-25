Об этом во время стрима на своем ютуб канале рассказал военный эксперт Олег Жданов – сообщает 24 Канал. По его мнению, колонна техники без опознавательных знаков, замеченная украинской разведкой вблизи границы с Черниговской областью, может принадлежать частной военной компании.

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Россияне ищут повод втянуть Беларусь в войну

Олег Жданов считает, что загадочная колонна может быть использована Россией для провокации Белоруссии. Он объяснил это недавним заявлением самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который сказал, что вступит в войну только в том случае, если украинские солдаты вступят на белорусскую территорию.

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Военный эксперт считает, что эта колонна хочет ударить по территории Беларуси и ее войскам, которые находятся на прикрытии границы, спровоцировав таким образом ответ на Украину.

Потому что именно такое условие Лукашенко сформулировал для вступления Беларуси в войну против Украины на стороне России. Только если украинский солдат переступит границу и придется убивать, как он сказал "моих людей",

– отметил Жданов.

По мнению военного эксперта, Россия может решиться на такую операцию. В таком случае подразделение, которое это будет выполнять, может быть из какой-либо частной военной кампании, поскольку армейские структуры вряд ли на это пойдут.

Россия мечтает о привлечении белорусской армии к войне