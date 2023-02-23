Ситуацию на северной границе для 24 Канала прокомментировал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он подчеркнул, что ситуация на границах контролируется.

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Демченко сообщил, что Украина не обнаружила на территории Беларуси ударной группировки, которая может совершить вторжение.

Мы готовимся к любому развитию любой ситуации, потому что врага нельзя недооценивать. Мы продолжаем укреплять границу, но не видим, чтобы на территории Беларуси была сформирована такая ударная группировка, которая готова осуществить вторжение на территорию Украины,

– заявил он.

Спикер ГПСУ отметил, что "нельзя исключать развития любых сценариев". В частности, он предупредил, что оккупанты могут готовить провокации "в том числе – с целью обвинить в чем-то Украину".

Демченко напомнил, что Украина – не агрессор, а Беларусь поддерживает Россию в войне против нашей страны и помогает Кремлю.

"Украина обороняется и мы будем делать все, чтобы обеспечить безопасность и оборону нашей границы", – резюмировал он.

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