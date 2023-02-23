Что происходит на границах Украины с Россией и Беларусью и чего можно ожидать от врагов до 24 февраля в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказали в ОК "Север" и представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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Какая ситуация на границах Северской области

Эти колонны (которые зафиксировала наша разведка – 24 Канал) двигались и все. Они не передвигаются – проехали,

– заявили в Оперативном командовании "Север".

По данным командования, они поехали в неизвестном направлении. Инцидент произошел несколько дней назад.

"Это были демонстрационные действия со стороны врага", – заявили в ОК "Север".

Кроме того, в Оперативном командовании рассказали, что:

двигалась одна колонна и предварительно (несколько недель до этого) – тоже была одна;

количество техники назвать не могут.

То есть, по состоянию на 23 февраля, на границе с Черниговской областью нет движения колонн военной техники без знаков распознавания и живой силы, одетой в пиксель, похожий на форму Вооруженных Сил Украины.

К каким действиям может прибегать враг до 24 февраля и какая ситуация на границах

Как показывает практика – наш враг может делать все что угодно… Но никакой паники, все под контролем,

– заявили в ОК "Север".

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что ситуация на границах контролируемая.

"Мы готовимся к любому развитию любой ситуации, потому что врага нельзя недооценивать. Мы продолжаем укреплять границу, но не видим, чтобы на территории Беларуси была сформирована такая ударная группировка, которая готова осуществить вторжение на территорию Украины", – заявил Демченко.

Однако спикер объяснил: "Нельзя исключать развития любых сценариев, в том числе – провокаций, которые могут осуществляться с той (вражеской – 24 Канал) стороны. В том числе – с целью обвинить в чем-нибудь Украину".

Спикер Государственной пограничной службы Украины в очередной раз заметил, что наша страна – не агрессор. В то же время Беларусь поддерживает Россию в развязанной ею войне в Украине и помогает Кремлю.

"Украина обороняется и мы будем делать все, чтобы обеспечить безопасность и оборону нашей границы", – заявил Демченко.

Что этому предшествовало