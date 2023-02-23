Об этом свидетельствуют данные украинской разведки. Ведомство зафиксировало движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью.

Обратите внимание Украина готова, – Резников о вероятном новом наступлении России в ближайшие месяцы

Что известно о новой провокации россиян

Как стало известно, движение колонн военной техники заметили в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, который похож на форму ВСУ.

В ОК "Север" отметили, что наши защитники держат ситуацию под контролем и, в отличие от войск врага, никогда не прибегали к провокациям и не имеют подобной цели.

Каждый воин соблюдает общепринятые правила ведения войны, не посягая на чужие территории, а исключительно защищает родную землю от наглого и коварного врага,

– подчеркнули защитники.

Возможное повторное наступление оккупантов: последние новости

Специальный советник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс считает, что повторное наступление все же возможно. По его словам, страна-агрессорка планирует весеннее наступление.

Недавно Алексей Резников заявил, что сейчас очень важно слушать Генеральный штаб и его официальную позицию и не вестись на фейковую информацию.

Резников не исключает усиления давления со стороны оккупантов и возможных наступлений в феврале.

В американском Институте изучения войны сообщали, что российские оккупанты спешат начать полномасштабное наступление до того, пока в Украину не поступила западная техника. Однако сами же захватчики мало верят в то, что у них получится достичь цели.

По мнению аналитиков ISW, самый опасный план действий российского наступления на север Украины с территории Беларуси сейчас остается маловероятным.

В то же время Кремль обеспечивает гибкость планирования и, вероятно, расширит российское военное присутствие в Беларуси в период, предшествующий запланированному обучению в сентябре 2023 года.

Важно! Кирилл Буданов заявлял, что Вооруженные Силы Украины весной 2023 планируют серьезное наступление. По данным главы нашей разведки, он предусматривает освобождение украинской территории.