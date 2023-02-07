Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны. Аналитики собрали последние новости о вероятном повторном наступлении России в Украину.

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Россияне не верят во всю удачу при наступлении

В частности, аналитики приводят слова украинских чиновников о возможном наступлении России. Они неоднократно сообщали, что российские войска готовятся начать широкомасштабное решительное наступление на востоке Украины в середине-конце февраля.

Министр обороны Украины Алексей Резников 5 февраля заявил, что украинские военные ожидают, что Россия начнет свое решительное наступление примерно 24 февраля, чтобы символически привязать атаку к первой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Резников также уточнил, что украинские военные не наблюдали формирования российских наступательных группировок на харьковском и черниговском направлениях или в Беларуси. Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что Россия, скорее всего, сосредоточена на наступательных действиях на востоке, а не на юге Украины.

Неназванный советник украинских военных заявил Financial Times, что Россия намерена начать наступление в течение следующих 10 дней, то есть до 15 февраля, что позволит российским войскам нанести удар по украинским позициям до прибытия западных танков и боевых машин пехоты. Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что российские войска продолжают опрокидывать резервы в Луганскую область для ударов после 15 февраля.

Почему Россия спешит начать наступление

Послевоенные россияне продолжали выражать скептицизм о способности России начать успешное наступление в конце февраля. Милблогер, связанный с "Вагнером", отметил, что начальник российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов, командующий сейчас российскими войсками в Украине, имеет ограниченный временной промежуток, чтобы начать широкомасштабное наступление в Украине.

Террорист Игорь Гиркин заявил, что решительное российское наступление не будет успешным, пока Россия не мобилизует больше рабочей силы, промышленности и экономики. Гиркин утверждал, что атака без такой мобилизации вскоре достигнет кульминации.

Оба наблюдения подчеркивают, что российское военное командование, похоже, спешит начать решающее наступление, предположительно накануне прибытия западной военной помощи и слякотного весеннего сезона в Украину примерно в апреле, которое помешало российским механизированным маневрам весной 2022 года.